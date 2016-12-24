В Мордовии на 80-м году жизни скончался Александр Меркушкин

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Видный представитель республиканской элиты – заслуженный строитель России и республики Александр Меркушкин – скончался на 80 году жизни. Влиятельная фигура регионального масштаба, он был старшим братом бывшего руководителя Мордовии, экс-губернатора Самарской области Николая Меркушкина.

Александр Меркушкин длительное время возглавлял некогда мощнейшую в республике строительную организацию - «Саранскстройзаказчик». Именно эта структура возводила многие крупные строительные объекты в рамках социально-экономического развития Мордовии.

Александр Иванович большую часть своей жизни был связан со строительной отраслью. Работал еще в советское время главным инженером, а затем управляющим трестом «Мордовсельстрой». Он по праву носил звание заслуженного строителя страны и республики, был награжден медалями за трудовые свершения, а в родной Мордовии получил высшее государственное признание - орден Славы РМ.

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