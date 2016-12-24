В Саранске пройдет вечер памяти Валентина Попкова

18 ноября в 16.00 на выставке «Валентин Попков. Долгий свет души», посвященной 80-летию Мастера, в Выставочном зале МРМИИ им. С. Д. Эрьзи (ул. Советская, 29) состоится вечер памяти художника.

В.А. Попков родился в селе Новая Карьга Краснослободского района Мордовии 18 ноября 1941 года, в год начала Великой Отечественной войны и принадлежал к поколению Победителей мыслями, поступками, творчеством. Недаром сразу по окончании Казанского художественного училища (1964) он выбирает главной темой искусства – тему памяти, передачи и сохранения традиций, преемственности поколений. Драматичное, мощное, эмоциональное творчество В. А. Попкова обращено к раскрытию сложных и красивых понятий, связанных с душой человека, ее вечной борьбой за свет, победу добра над злом, что выражается в произведениях многослойностью философских смыслов, особой психологизацией цвета, монументальностью и символикой образов.

В.А. Попков был широкой души человек, умел дружить и ценить дружбу. В коллекциях его знакомых хранится немало работ автора с его дарственной надписью и добрыми пожеланиями. Художник поражал мощным интеллектом, многогранным талантом. Он обладал писательским даром, тонким музыкальным слухом, богатым голосом, пел и играл на гитаре. У многих, кто соприкасался с В.А. Попковым по жизни, есть сокровенные воспоминания о нем, которыми они могут поделиться с собравшимися на вечере памяти Мастера.