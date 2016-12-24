Сотрудники Управления Росреестра по Республике Мордовия получили звания «Почетный работник Росреестра»

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Почетного звания и нагрудных знаков удостоены начальник отдела государственного земельного надзора, геодезии и картографии Виталий Бурмистров и начальник отдела ведения ЕГРН, повышения качества данных ЕГРН Ольга Пьянзина.

«Награждённые сотрудники добросовестно работают в системе уже много лет, исполняют служебные обязанности на высоком профессиональном уровне с использованием знаний и накопленного опыта», – отметила руководитель Управления Светлана Балескова.

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