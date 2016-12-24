В Саранске под предлогом диагностики газового оборудования орудуют мошенники

В Саранске полицейские возбудили уголовное дело по факту мошенничества с проверкой газового оборудования. В начале ноября в квартиру 80-летней жительницы города заявился неизвестный мужчина, который представился работником газовой службы. Ранее женщина обращалась к специалистам организации, поэтому без опаски пригласила его в жилище осмотреть плиту. Мужчина достал инструменты для проверки и занялся работой.

По окончании каких-то манипуляций он сообщил пенсионерке о проведенном ремонте и озвучил космическую стоимость услуг - 23 900 рублей. Пожилая женщина перед уходом передала ему деньги, а через некоторое время пожаловалась родственникам на дороговизну обслуживания. Те быстро смекнули в чем дело, и сами вызвали в квартиру реальных сотрудников газовой службы. После осмотра плиты специалисты сообщили, что неизвестным какой-либо ремонт не проводился, а последнее устранение неполадок осуществлялось работниками их компании.

В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения злоумышленника. По предварительным данным им является житель Саратовской области.

МВД по РМ рекомендует гражданам провести профилактическую беседу со своими пожилыми родственниками и детьми, которые могут оставаться дома одни в то время, когда взрослые находятся на работе.

В случае если к вам в квартиру пришли незнакомые люди с требованиями и предложениями о проведении проверки газового или электрооборудования, водяных счетчиков необходимо связаться с организацией, представителями которой называют себя неизвестные, и уточнить, ведутся ли по вашему адресу в настоящий момент какие-либо работы.