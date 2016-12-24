Суд в Саранске отправил водителя в колонию-поселение за смертоносное ДТП

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Октябрьский суд Саранска приговорил к реальному сроку лишения свободы 40-летнего водителя Радаева, устроившего в июле этого года дорожную аварию с двумя погибшими людьми.
29 июля 2021 года на своей «Приоре» Радаев на трассе близ Саранска при обгоне машины вылетел на встречную полосу и не успел уйти от лобового столкновения с бюджетной иномаркой «Рено Логан». При этом, в отечественной легковушке ни сам водитель, ни его пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности. В ДТП погибли пассажирки обоих авто – по одной с каждой стороны. Еще двое пострадавших получили тяжелые травмы.
В суде Радаев вину признал в полном объеме, заявил о раскаянии и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке. Мужчину, имеющего на иждивении двух малолетних детей, приговорили к 3 годам лишения свободы в колонии-поселении. Также ему запретили управлять транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев.
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