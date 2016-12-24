Жительница Саранска получила 2 года условно за «Волшебный боб для похудения»

В Саранске суд вынес приговор 27-летней местной жительнице, попавшей под уголовное преследование из-за своего безоглядного стремления к идеальным пропорциям. Женщина решила приобрести капсулы «Волшебный боб для похудения» и «Липоксин для похудения». Но вся загвоздка в том, что они содержат в своем составе сильнодействующее вещество, оборот которого в России ограничен – сибутрамин. Тогда дама не нашла ничего лучше, как обеспечить себе доставку заветных пилюль почтой из Казахстана – там на эти препараты смотрят сквозь пальцы. Но вместе с посылкой, полученной в одном из почтовых отделений Саранска, будущая «красотка» в довесок приобрела и кучу проблем. На нее возбудили уголовное дело за незаконное перемещение через Государственную границу РФ сильнодействующих веществ. В итоге, ей дали 2 года лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года.