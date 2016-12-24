ИT-специалистов Мордовии приглашают участвовать в конкурсе «Цифровые вершины 2021»

Минцифры РМ сообщает о старте премии «Цифровые вершины 2021» – конкурса российских разработчиков, которые создают ИT-инструменты для повышения эффективности бизнеса и государственных структур.

- Список номинаций Премии «Цифровые Вершины» пересматривается ежегодно. Мы хотим быть уверены, что они отражают повестку года и самые актуальные тренды цифровизации, – отметила программный директор проекта Лариса Катышева.

На первом этапе Премии отбор и оценку проектов проведет экспертный совет Минцифры России совместно с экспертами профильных министерств. В финале проекты оценит жюри, состоящее из управленцев со всей страны.

Финальный этап Премии пройдет в январе 2022 года в рамках Гайдаровского форума, где и определятся лучшие проекты в каждой из номинаций.

Победители и лауреаты премии получат право использования логотипа премии «Цифровые вершины» в своих рекламных материалах и маркетинговых активностях, а также информационную поддержку от деловых изданий-партнёров премии.

Премия проводится под патронатом Минцифры Российской Федерации и по инициативе РАНХиГС. Партнёрами являются Ростелеком и Mail.ru Group.