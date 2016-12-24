ИT-специалистов Мордовии приглашают участвовать в конкурсе «Цифровые вершины 2021»

«Четвертая волна протекает очень агрессивно»
В реанимации с коронавирусом в мордовских больницах находятся 158 человек
Минцифры РМ сообщает о старте премии «Цифровые вершины 2021» – конкурса российских разработчиков, которые создают ИT-инструменты для повышения эффективности бизнеса и государственных структур.
- Список номинаций Премии «Цифровые Вершины» пересматривается ежегодно. Мы хотим быть уверены, что они отражают повестку года и самые актуальные тренды цифровизации, – отметила программный директор проекта Лариса Катышева.
На первом этапе Премии отбор и оценку проектов проведет экспертный совет Минцифры России совместно с экспертами профильных министерств. В финале проекты оценит жюри, состоящее из управленцев со всей страны.
Финальный этап Премии пройдет в январе 2022 года в рамках Гайдаровского форума, где и определятся лучшие проекты в каждой из номинаций.
Победители и лауреаты премии получат право использования логотипа премии «Цифровые вершины» в своих рекламных материалах и маркетинговых активностях, а также информационную поддержку от деловых изданий-партнёров премии.
Премия проводится под патронатом Минцифры Российской Федерации и по инициативе РАНХиГС. Партнёрами являются Ростелеком и Mail.ru Group.
Поделиться в соц. сетях:
В реанимации с коронавирусом в мордовских больницах находятся 158 человек
Мордовия представила на защиту семь прорывных проектов развития региона
В Мордовии побиты антирекорды по количеству пациентов в ковидных госпиталях и по потреблению медицинского кислорода
Бывшая учительница из Рузаевки Светлана Юртайкина предстала перед судом за кражу ювелирных украшений у школьников
Бывший глава Рузаевского района Вячеслав Кормилицын попал под уголовное преследование
В Мордовии вымогатели требовали от настоятеля церкви восемь миллионов рублей за пикантное видео
«Черные рыболовы» добывали в Мордовии стерлядь под прикрытием полицейского
Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в открытии межрегионального форума «Пересвет»
В Саранске прошло заседание оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением новой коронавирусной инфекции
В России могут ужесточить наказания за повторные нарушения водителями ПДД