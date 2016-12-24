В МГУ имени Н.П. Огарева коллективу представили и.о. ректора Дмитрия Глушко

Стратегическое направление
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко оценил возможности саранского завода по производству оптического волокна
Глава Мордовии Артём Здунов 11 ноября посетил МГУ имени Н.П. Огарева, где состоялось официальное представление исполняющего обязанности ректора Дмитрия Глушко. В мероприятии приняли участие проректоры, члены ученого совета, руководители факультетов и институтов, студенческий и профсоюзный актив.
Нового руководителя представил заместитель министра науки и высшего образования России Петр Кучеренко, он обратился к участникам встречи по видеосвязи. Замминистра ознакомил присутствующих с двумя приказами министра науки и высшего образования: о прекращении трудового контракта с ректором Сергеем Вдовиным и назначении исполняющим обязанности ректора Дмитрия Глушко. Петр Кучеренко поблагодарил Сергея Вдовина (в связи с болезнью он не присутствовал на встрече) за многолетнюю работу и вклад в развитие высшей школы.
Дмитрия Глушко заместитель министра охарактеризовал как высокого профессионала в сфере образования, пожелал успехов на новом посту.
Глава Мордовии также выразил благодарность Сергею Вдовину за работу на благо развития университета.
«Сергею Михайловичу мы пожелаем здоровья. У него теперь новое направление деятельности – он заместитель Председателя Государственного Собрания Мордовии. Его знания и опыт очень пригодятся в законотворческой деятельности и управлении республикой», - сказал Артём Здунов.
Что касается университета, то перед ним стоят большие задачи, решать которые будет уже новый руководитель.
«Очень хотелось бы, чтобы университет был как можно ближе к промышленности, к тем задачам, которые перед нами ставит Правительство России, - подчеркнул Глава Мордовии. – Пять основных проектов мы защищали в Правительстве страны, они одобрены. Один из них – развитие волоконной оптики и оптоэлектроники. Такой кластер у нас существует. Нам необходимо строить завод, нам нужны специалисты, будем развивать рынки. То же самое я хочу сказать про промышленный парк радиоэлектроники - это однозначно тема университета. И, конечно, это работа пищевого кластера – то, чем вы, Дмитрий Евгеньевич, занимались во время работы в Министерстве просвещения РФ. Мордовия – один из центров развития школьного питания, я возглавляю рабочую группу Государственного Совета РФ. Нам нужно подтягивать возможности университета, подтянуть специалистов. Мы будем развивать культуру питания, в том числе спортивного питания, отраслевого. Мы взяли на себя такую ношу, заявили в Правительстве, привлекаем средства. С университетом мы будем делать Федеральный центр развития биотехнологий, будем привлекать предприятия пищевого кластера. Мы принципиально договорились об этом в ходе визита Дмитрия Чернышенко, заместителя Председателя Правительства РФ. Еще одно важное направление – туризм. У нас здесь тоже огромный потенциал. Дмитрий Евгеньевич, вам успехов и удачи!»
Исполняющий обязанности ректора поблагодарил Главу республики за поддержку и заверил коллектив вуза, что задачи развития университета будут решаться совместно. «В ближайшее время мы определимся с тем, как будем формировать стратегию дальнейшего развития вуза. Надеюсь на вашу поддержку в этом. Я слышал много хорошего о научных школах университета, уверен, что вместе мы будем много и плодотворно работать», - сказал Дмитрий Глушко.
Поделиться в соц. сетях:
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко оценил возможности саранского завода по производству оптического волокна
Глава РМ Артём Здунов анонсировал ряд значимых назначений из числа участников кадрового проекта «Моя Мордовия»
В Саранске открылся временный пункт выдачи социальных карт с транспортным приложением
Бывший глава Рузаевского района Вячеслав Кормилицын попал под уголовное преследование
Несколько способов, среди которых можно выбрать самый удобный
В реанимации с коронавирусом в мордовских больницах находятся 158 человек
Глава Мордовии провел встречу с новым руководителем Следственного комитета по РМ
В Мордовии вымогатели требовали от настоятеля церкви восемь миллионов рублей за пикантное видео
«Черные рыболовы» добывали в Мордовии стерлядь под прикрытием полицейского
Практически все недавно выявленные случаи заражения «короной» в республике - на счету опасной разновидности COVID-19