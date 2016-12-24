В МГУ имени Н.П. Огарева коллективу представили и.о. ректора Дмитрия Глушко

Глава Мордовии Артём Здунов 11 ноября посетил МГУ имени Н.П. Огарева, где состоялось официальное представление исполняющего обязанности ректора Дмитрия Глушко. В мероприятии приняли участие проректоры, члены ученого совета, руководители факультетов и институтов, студенческий и профсоюзный актив.



Нового руководителя представил заместитель министра науки и высшего образования России Петр Кучеренко, он обратился к участникам встречи по видеосвязи. Замминистра ознакомил присутствующих с двумя приказами министра науки и высшего образования: о прекращении трудового контракта с ректором Сергеем Вдовиным и назначении исполняющим обязанности ректора Дмитрия Глушко. Петр Кучеренко поблагодарил Сергея Вдовина (в связи с болезнью он не присутствовал на встрече) за многолетнюю работу и вклад в развитие высшей школы.



Дмитрия Глушко заместитель министра охарактеризовал как высокого профессионала в сфере образования, пожелал успехов на новом посту.



Глава Мордовии также выразил благодарность Сергею Вдовину за работу на благо развития университета.



«Сергею Михайловичу мы пожелаем здоровья. У него теперь новое направление деятельности – он заместитель Председателя Государственного Собрания Мордовии. Его знания и опыт очень пригодятся в законотворческой деятельности и управлении республикой», - сказал Артём Здунов.

Что касается университета, то перед ним стоят большие задачи, решать которые будет уже новый руководитель.

«Очень хотелось бы, чтобы университет был как можно ближе к промышленности, к тем задачам, которые перед нами ставит Правительство России, - подчеркнул Глава Мордовии. – Пять основных проектов мы защищали в Правительстве страны, они одобрены. Один из них – развитие волоконной оптики и оптоэлектроники. Такой кластер у нас существует. Нам необходимо строить завод, нам нужны специалисты, будем развивать рынки. То же самое я хочу сказать про промышленный парк радиоэлектроники - это однозначно тема университета. И, конечно, это работа пищевого кластера – то, чем вы, Дмитрий Евгеньевич, занимались во время работы в Министерстве просвещения РФ. Мордовия – один из центров развития школьного питания, я возглавляю рабочую группу Государственного Совета РФ. Нам нужно подтягивать возможности университета, подтянуть специалистов. Мы будем развивать культуру питания, в том числе спортивного питания, отраслевого. Мы взяли на себя такую ношу, заявили в Правительстве, привлекаем средства. С университетом мы будем делать Федеральный центр развития биотехнологий, будем привлекать предприятия пищевого кластера. Мы принципиально договорились об этом в ходе визита Дмитрия Чернышенко, заместителя Председателя Правительства РФ. Еще одно важное направление – туризм. У нас здесь тоже огромный потенциал. Дмитрий Евгеньевич, вам успехов и удачи!»



Исполняющий обязанности ректора поблагодарил Главу республики за поддержку и заверил коллектив вуза, что задачи развития университета будут решаться совместно. «В ближайшее время мы определимся с тем, как будем формировать стратегию дальнейшего развития вуза. Надеюсь на вашу поддержку в этом. Я слышал много хорошего о научных школах университета, уверен, что вместе мы будем много и плодотворно работать», - сказал Дмитрий Глушко.