Олег Маркин назначен на должность Министра здравоохранения Республики Мордовия

Глава Мордовии Артём Здунов подписал Указ о назначении на должность Министра здравоохранения Республики Мордовия Олега Маркина.



Олег Валентинович родился в 1976 году в Саранске. В 1999 году окончил МГУ им. Н.П. Огарева по специальности «Лечебное дело», кандидат медицинских наук.



Трудовую деятельность начал в 1999 году клиническим ординатором по специальности «Хирургия» МГУ им. Н.П. Огарева. С 2001 по 2005 год работал врачом-хирургом Больницы скорой медицинской помощи в Саранске. С 2005 года работал в Мордовской республиканской клинической больнице, сначала врачом-хирургом, затем – заместителем главного врача по хирургической помощи. С 2018 года - главный врач Республиканской клинической больницы имени С.В. Каткова.



В 2019 году назначен Министром здравоохранения Республики Мордовия. С февраля текущего года исполнял обязанности Министра.



В 2020 году за вклад в борьбу с пандемией коронавируса награжден орденом Славы III степени.