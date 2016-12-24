Олег Маркин назначен на должность Министра здравоохранения Республики Мордовия

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Глава Мордовии Артём Здунов подписал Указ о назначении на должность Министра здравоохранения Республики Мордовия Олега Маркина.

Олег Валентинович родился в 1976 году в Саранске. В 1999 году окончил МГУ им. Н.П. Огарева по специальности «Лечебное дело», кандидат медицинских наук. 

Трудовую деятельность начал в 1999 году клиническим ординатором по специальности «Хирургия» МГУ им. Н.П. Огарева. С 2001 по 2005 год работал врачом-хирургом Больницы скорой медицинской помощи в Саранске. С 2005 года работал в Мордовской республиканской клинической больнице, сначала врачом-хирургом, затем – заместителем главного врача по хирургической помощи. С 2018 года - главный врач Республиканской клинической больницы имени  С.В. Каткова. 

В 2019 году назначен Министром здравоохранения Республики Мордовия. С февраля текущего года исполнял обязанности Министра.

В 2020 году за вклад в борьбу с пандемией коронавируса награжден орденом Славы III степени.

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