Более 2 тыс. заявок на участие в программе догазификации подали жители Мордовии

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Более 2 тыс. заявок на участие в программе догазификации подали жители Республики Мордовия. Полный пакет документов предоставили свыше 800 заявителей, по части обращений информация уточняется.
С владельцами домов заключено более 500 договоров, техническую возможность подключения получили уже порядка 200 домовладений.
Подать заявку на участие в программе можно несколькими способами: на сайтах www.gosuslugi.ru (Государственные услуги Российской Федерации), www.connectgas.ru (Единый оператор газификации Российской Федерации), www.mordovgas.ru («Газпром газораспределение Саранск»), а также в МФЦ и подразделениях «Газпром газораспределение Саранск»
К заявке необходимо приложить копию паспорта гражданина Российской Федерации; правоустанавливающие документы на земельный участок и дом, СНИЛС, ИНН и ситуационный план.
Получить справочную информацию и консультацию можно по телефонам горячей линии «Газпром газораспределение Саранск»: *1304 – с мобильного телефона, 8 (8342) 29-36-71 – со стационарного.
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