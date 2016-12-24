Дмитрий Глушко назначен и.о. ректора МГУ им. Н.П. Огарева

В Саранске разрешилась одна из главных управленческих интриг последнего времени. Исполняющим обязанности ректора МГУ им. Н.П. Огарева стал бывший первый заместитель министра просвещения России Дмитрий Глушко. В соответствии с приказом министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова к работе он приступит 11 ноября.

Дмитрий Глушко хорошо знаком с системой образования Мордовии. За последние два года он неоднократно бывал в нашей республике. Например, в качестве первого заместителя министра просвещения России он знакомился с организацией горячего питания в Центре образования «Тавла», а так же в школах Ичалковского района. В Оброчном российский чиновник даже продегустировал приготовленные на обед ученикам блюда. И остался хорошего мнения о работе школьной столовой.

Справка «ВС»

Дмитрий Евгеньевич Глушко.

Родился 5 мая 1975 года в Якутске. Окончил Педагогический институт Якутского государственного университета имени М.К. Аммосова с квалификацией «социальный педагог» (2000), Российскую академию государственной службы по специальности «государственное и муниципальное управление».

В 1994-2001 годах работал учителем в школах №26 и №24 Якутска. В 2001-2002 годах трудился в Межведомственной исполнительной дирекции по государственной поддержке движения за здоровый образ жизни в Республике Саха (Якутия). В 2002-2003 годах занимал пост главного специалиста Комитета по делам семьи и детства при президенте республики.

В 2003-2009 годах был первым заместителем министра по молодежной политике, затем в течение года был первым заместителем министра науки и профессионального образования республики.

В 2010-2014 годах занимал должность вице-президента республики.

В 2014-2016 годах был министром профессионального образования, подготовки и расстановки кадров республики.

С 2016 года — заместитель генерального директора по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».

В марте 2020 года назначен заместителем министра просвещения России.

19 мая 2020 года стал первым заместителем министра просвещения России, через год освобожден от должности по собственному желанию.

До назначения в МГУ им. Н.П. Огарева трудился заместителем руководителя Агентства стратегических инициатив.

Кандидат педагогических наук, тема диссертации — «Формирование у учащихся-подростков установочной системы на здравотворчество» (2003).