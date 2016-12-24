Задержан руководитель Торгово-промышленной палаты РМ Юрий Левашкин

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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко оценил возможности саранского завода по производству оптического волокна
Руководитель Торгово-промышленной палаты республики, депутат Госсобрания РМ Юрий Левашкин задержан силовиками в Саранске по подозрению в миллионном хищении. Ему инкриминируется мошенничество с деньгами, выделенными по линии нацпроекта на развитие предпринимательской инициативы.
По данным следствия, в 2020 году Торгово-промышленная палата Мордовии заключила с Фондом поддержки предпринимательства республики договор на обучение будущих звезд делового мира. В стенах Торгово-промышленной палаты постигать рыночные механизмы должны были восемьдесят с лишним будущих предпринимателей. Таким образом к организации своего небольшого бизнеса в Мордовии привлекалось как можно больше инициативных людей.
Руководитель Торгово-промышленной палаты отчитался, что все условия договора по обучению выполнены и предоставил подтверждающие это документы. Соответственно, из бюджета Палате были перечислены средства в размере 1 миллиона рублей.
В дальнейшем правоохранительные органы установили, что отчетные бумаги содержали фиктивные данные. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере». В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании Юрию Левашкину меры пресечения.
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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко оценил возможности саранского завода по производству оптического волокна
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