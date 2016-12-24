Артём Здунов принял участие в заседании Ассоциации инновационных регионов России

Глава Мордовии Артём Здунов 9 ноября в режиме ВКС принял участие в заседании наблюдательного совета Ассоциации инновационных регионов России. Заседание состоялось под председательством вице-премьера России Марата Хуснуллина.



Напомним, что ключевая цель работы АИРР – оказание содействия экономическому взаимодействию регионов, представление их интересов на межрегиональном, федеральном и международном уровнях. В регионах-членах АИРР создано свыше 300 объектов инновационной инфраструктуры, среди которых региональные инжиниринговые центры, технопарки, индустриальные парки, бизнес-инкубаторы и инновационные территориальные кластеры. Это почти половина всех объектов, функционирующих на территории России. В Ассоциацию инновационных регионов России входит и Республика Мордовия.



Одним из ключевых вопросов заседания стало развитие региональной инфраструктуры. Марат Хуснуллин напомнил: летом этого года введён институт кураторства вице-премьерами федеральных округов, который нацелен на поддержку регионов, активно используются новые инструменты финансирования проектов, в том числе инфраструктурные бюджетные кредиты.



Участники заседания обсудили необходимость законодательного регулирования инфраструктурного развития в сферах градостроительной политики и территориального планирования, транспортной политики, а также тарифной политики и ЖКХ.



Главы регионов – членов АИРР предложили существенно упростить регулирование сферы развития городских агломераций, в том числе в вопросах создания необходимой для них инфраструктуры.