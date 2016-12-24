Росреестр перешел на ведение реестровых дел в электронной форме

С 28 октября 2021 года вступили в силу изменения в федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости», касающиеся ведения реестровых дел исключительно в электронной форме.

В настоящее время Росреестром активно реализуется проект «Стоп-бумага», направленный на цифровизацию архивов, а в последующем на полный отказ от бумажного документооборота.

В рамках проекта в федеральный закон о государственной регистрации недвижимости были внесены изменения с целью полностью прекратить накопление бумажных архивов Росреестра. Закон предусматривает, что все документы, поступающие в орган регистрации на бумаге, в том числе через МФЦ, посредством почтового отправления и пр., после осуществления учетно-регистрационных действий передаются заявителю с отметкой о переводе их в форму электронных образов.