В Мордовии растут доходы бюджета

8 ноября на заседании Правительства Мордовии обсуждался вопрос увеличения налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета нашего региона. Отметим, это направление работы регионального кабинета министров в числе ключевых обозначил Глава Мордовии Артём Здунов.

За 10 месяцев 2021 года поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета Мордовии составили 28,9 миллиарда рублей. Темп роста по сравнению с прошлым годом – 117,2%.

Рост поступлений в республиканский бюджет сложился за счет увеличения размера налогов на добычу полезных ископаемых, акцизов на ГСМ, налогов на имущество и прибыль организаций. В то же время существенно снизились поступления по акцизам на пиво и крепкий алкоголь.

Прирост налоговых и неналоговых доходов фиксируется по всем муниципальным районам, кроме Атюрьевского. Наибольший темп роста доходов регистрируется в Лямбирском, Большеигнатовском, Кочкуровском и Большеберезниковском районах.

Еще одна значимая тема – вопрос увеличения зарплаты. По итогам восьми месяцев заработная плата в Мордовии составила 33 304,9 рублей. Темп роста по сравнению с 2020 годом равен 107,9%. Председатель Правительства Мордовии Владимир Сидоров подчеркнул важность продолжения работы по увеличению заработной платы в республике.