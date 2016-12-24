Андрей Исаев назначен председателем Чамзинского районного суда Мордовии

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Как сообщает пресс-служба Октябрьского суда Саранска, Указом Президента России от 08.11.2021 судья Октябрьского районного суда г.Саранска Андрей Исаев назначен председателем Чамзинского районного суда Республики Мордовия на 6-летний срок полномочий.

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