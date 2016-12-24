В Саранске 85-летнего ветерана труда обворовали на 400 тысяч рублей

Репортер

Двое циничных деятелей предстанут перед судом в Саранске за хищение у 85-летнего ветерана труда его сбережений. Доверчивый пожилой человек принял за чистую монету рассказ пришедших к нему  «ремонтников» о социальной акции - бесплатной замене окон в квартирах заслуженных пенсионеров. В результате, парочка негодяев похитила у старика 400 тысяч рублей.

Как сообщает прокуратура Мордовии, сейчас в суд уже направлено уголовное дело по двум жителям Саранска, 29-и и 30-и лет отроду,  по обвинению в краже группой лиц по предварительному сговору. Летом этого года они пришли домой к 85-летнему ветерану труда, наплели старику о мнимой социальной акции по бесплатной замене окон, и после его согласия, приступили к «благотворительным работам».

Один производил замеры и отвлекал хозяина дома, другой в это время обыскивал квартиру в поисках припрятанной наличности. За неделю «оконщики» трижды наведывались к своей жертве, и каждый раз уходили не с пустыми руками. Два раз они похитили из денежных запасов пенсионера по 100 тысяч рублей. А в заключительный визит взяли у него уже 200 тысяч.

Свою вину задержанные субъекты признали еще в ходе расследования. В скором времени парочка «специалистов по окнам», кстати, ранее уже судимых, узнают меру ответственности за свои деяния.

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