Поздравление Главы Мордовии с Днём народного единства

Уважаемые жители Мордовии!



Поздравляю вас с государственным праздником – Днем народного единства!

Этот праздник имеет особый исторический смысл для нашей страны. Он несет в себе идеи национального согласия, сплочения народа во имя укрепления российской государственности, гражданской солидарности и патриотизма, подчеркивает духовную силу и мужество ее граждан.

Единство нашего многонационального народа ярко проявлялось в самые важные моменты истории. Объединявшись, мы не раз противостояли внешним угрозам, отвоевывали право на независимость, доказывали силу духа и любовь к родной стране.

Дружба, отзывчивость и взаимопомощь веками царят на многонациональной российской земле. Свою большую лепту в укрепление этого мира вносит и Республика Мордовия.

В это непростое время пандемии наше единство важно, как никогда. Врачи, учителя, волонтеры, представители многих других профессий своим трудом в очередной раз доказывают: наша сила и уверенность в завтрашнем дне – в сплоченности, в поддержке друг друга.

В этот праздничный день желаю вам успехов, счастья, крепкого здоровья и благополучия. Пусть мир и согласие царят в каждой семье. А единство и патриотизм всегда будут надежной опорой и основой успешного развития страны!