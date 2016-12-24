В Мордовии откроются дополнительные офисы Сбербанка

По поручению Главы Мордовии Артёма Здунова Правительство республики отрабатывает с банками дополнительные меры повышения оперативности обслуживания граждан.

На последнем заседании регионального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции Глава Мордовии отдельное внимание уделил проблеме очередей при оплате гражданами коммунальных услуг. Перед финансово-экономическим блоком Правительства поставлена задача взять вопрос на особый контроль. «Вы должны взаимодействовать с финансовыми организациями. Важно не допускать массового скопления граждан, особенно пожилых. Как правило, в очередях стоят именно они», - сказал Артём Здунов.

По информации регионального отделения Сбербанка, в настоящее время идёт работа по оснащению офисов дополнительными рабочими местами. В штат Мордовского отделения принято 40 новых сотрудников. До конца года в Саранске планируется открыть дополнительные офисы: заработают отделения, расположенные на ул. Войнова, 17 и ул. Коммунистическая, 73. Прорабатывается вопрос об открытии отделений Сбербанка на месте нескольких бывших офисов КС Банка.

Чтобы снизить концентрацию людей у банкоматов, расширена их сеть. В Саранске установлено 10 новых устройств. Еще 15 устройств самообслуживания будет размещено во вновь открываемых офисах банка.