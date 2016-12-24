Коронавирус в Мордовии: 163 человека заболели, шестеро скончались

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Республика продолжает демонстрировать удручающую вирусную динамику заболеваний ковидом. По данным регионального оперативного штаба на 3 ноября, за минувшие сутки на территории региона выявлено 163 случая коронавируса, 120 человек были выписаны с выздоровлением.
В федеральной статистике по Мордовии зафиксировано 6 новых летальных случаев.
Скончалась женщина 1953 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя субтотальная вирусно-бактериальная пневмония.
Скончалась женщина 1933 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя полисегментарная пневмония.
Скончалась женщина 1956 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – внегоспитальная двусторонняя тотальная пневмония.
Скончался мужчина 1949 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя полисегментарная пневмония.
Скончалась женщина 1956 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя тотальная вирусно-бактериальная пневмония.
Скончалась женщина 1962 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя тотальная вирусно-бактериальная пневмония.
Всего за период пандемии в республике зафиксировано 32 250 случаев коронавируса. 26979 человек выздоровели, 733 человека умерли от коронавируса как основной причины.
По данным на 3 ноября из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения, 2415 человек находятся на стационарном лечении, 4171 человек - под наблюдением дома.
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Бывший глава Рузаевского района Вячеслав Кормилицын попал под уголовное преследование
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