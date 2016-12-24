4 ноября в Саранске пройдет акция «Ночь Искусств. Мордовия многонациональная»

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4 ноября в Национальной библиотеке имени А. С. Пушкина РМ пройдет республиканская акция «Ночь Искусств. Мордовия многонациональная», приуроченная ко Дню народного единства. В ее рамках состоится ряд офлайн- и онлайн мероприятий.
В этот день с 17.00 до 20.00 во 2-м корпусе Пушкинки пройдут различные выставки, мастер-классы, интеллектуально-развлекательные мероприятия и квесты. Вход на мероприятие лицам старше 18 лет возможен при демонстрации QR-кода, подтверждающего вакцинацию, и паспорта. Дети до 18 лет допускаются только в сопровождении взрослых.
На входе во 2 корпус гостей библиотеки будет ждать площадка «Мордовия – ты родины моей начало!». Здесь можно ознакомиться с тематическими книжными выставками и инсталляциями, сделать красочные фотографии на специально оборудованной фотозоне.
В Актовом зале расположится площадка «От Москвы до самых до окраин», в рамках которой состоится кинопоказ от отдела киноискусства Дома народного творчества РМ. Будут демонстрироваться документальные киноленты: «Сплоченные веками», «Мордва. Дары земли», «Мордовия через тысячелетие». Затем гости Пушкинки увидят онлайн-программу «Бусы дружбы», подготовленную сотрудниками нашей библиотеки.
Площадка «Рукотворное чудо» откроется в 103 кабинете. Её посетителей ждут мастер-классы по живописи, художественному вырезанию, вязанию, изготовлению фенечек и пр.
Площадка «В единстве народов – сила страны!» развернется в Солнечном коридоре Пушкинки. Гости библиотеки смогут принять участие в интеллектуально-развивающем квизе, развлечься на тематической игровой площадке, принять участие в квесте в темноте.
В 110 кабинете в 18.30 начнет работу площадка «Предания старины», где пройдут лекции и познавательные практикумы.
В этот же день с 19:30 до 22:00 на на YouTube-канале и в социальных сетях Пушкинки будет транслироваться онлайн-программа «Бусы Дружбы». В ее рамках пройдет концерт, подготовленный силами сотрудников Национальной библиотеки.
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Несколько способов, среди которых можно выбрать самый удобный
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