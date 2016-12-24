В МВД по РМ подвели итоги изучения мнения граждан о работе полиции

Репортер

С 1 августа по 30 сентября 2021 года МВД по РМ проводило изучение мнения населения о работе органов внутренних дел. Консультировала сотрудников министерства профессор кафедры социологии МГУ им. Н.П. Огарева, доктор социологических наук Татьяна Дадаева. Это позволяло рассчитывать на репрезентативное исследование.

«Участие в исследовании приняли 3450 жителей региона, – сообщил  председатель Общественного совета при МВД по РМ Николай Колесник. – Согласно полученным данным, 68,7% опрошенных чувствуют себя защищенными от преступных посягательств на их жизнь, здоровье и имущество, 69,5%  граждан доверяют полиции в обеспечении личной и имущественной безопасности, 68,3% считают деятельность органов внутренних дел Республики Мордовия эффективной». 

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