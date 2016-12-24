Росреестр продолжит оказывать услуги в период нерабочих дней

Росреестр в интересах граждан обеспечит оказание государственных услуг в период с 30 октября по 7 ноября, которые объявлены нерабочими днями согласно Указу Президента «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г. Все электронные сервисы в личном кабинете на официальном сайте ведомства будут доступны нашим пользователям.

В личном кабинете можно подать документы на кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав, отправить заявление на исправление технической или реестровой ошибки в сведениях об объекте недвижимости, оставить запрос на получение выписки из Единого государственного реестра недвижимости.

Выписку из ЕГРН можно также получить с помощью сервиса на сайте Федеральной кадастровой палаты Росреестра и через Портал госуслуг.

Обращаем внимание, что работа офисов МФЦ в республике также будет осуществляться по обычному графику, за исключением праздничных и выходных дней 4, 5 и 7 ноября.В предпраздничный день 3 ноября время работы подразделений МФЦ будет сокращено на один час.