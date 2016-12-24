В Теньгушевском районе Мордовии неизвестный на авто сбил «Матрешку» у Дома культуры

Репортер

Полицейские в Теньгушевском районе Мордовии устанавливают личность неизвестного автомобилиста, причастного к повреждению скульптуры «Матрешка», которая установлена у местного Дома культуры. По данным правоохранителей, разрушительный инцидент произошел ночью – некто за рулем легковой автомашины въехал в скульптуру, после чего скрылся.

Всем, кто располагает какой-либо информацией о произошедшем, просьба сообщить по телефонам: 8(83446)-2-17-04 или 102.

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