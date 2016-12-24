Режим работы мобильных пунктов вакцинации в ноябре

Стратегическое направление
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко оценил возможности саранского завода по производству оптического волокна
1 ноября
на бульваре М. Расковой (около сцены, с 9:00 до 15:00)
в районе д. №9 по ул. Сущинского (с 10:00 до 15:00)
2 ноября
в районе д. №92 по ул. Волгоградской (с 10:00 до 15:00)
3 ноября
в районе гипермаркета «Мегастрой» (ул. Севастопольская, д. 5, с 10:00 до 15:00)
в районе д. №28 по ул. Мичурина в рп. Ялга (с 9:00 до 15:00)
4 ноября
у Центрального рынка (с 9:00 до 15:00)
в районе д. №19А по ул. Косарева (с 9:00 до 15:00)
5 ноября
на бульваре М. Расковой (около сцены, с 9:00 до 15:00)
в районе д. №30 по пр. 50 лет Октября (с 9:00 до 15:00)
6 ноября
у Юго-Западного рынка на ул. Комарова (с 9:00 до 15:00)
в районе рынка «Заречный»(с 10:00 до 15:00)
7 ноября
на парковке у магазина «Евроспар» по ул. Ульянова (с 9:00 до 15:00)
в районе гипермаркета «Магнит» (ул. Севастопольская, д. 128, с 10:00 до 14:00)
8 ноября
в районе д. №3/1 по ул. Косарева (с 10:00 до 15:00)
11 ноября
в районе д. №28 по ул. Т. Бибиной (с 10:00 до 15:00)
12 ноября
в районе гипермаркета «Магнит» (ул. Севастопольская, д. 128, с 10:00 до 15:00)
13 ноября
в районе д. №18 по ул. Октябрьской в рп. Луховка (с 10:00 до 15:00)
16 ноября
в районе д. №32 по ул. Лихачева (с 10:00 до 15:00)
17 ноября
в п. Гагарина (с 10:00 до 15:00)
18 ноября
в районе ТРЦ «Сити-Парк» (ул. Волгоградская, д. 71, с 10:00 до 15:00)
20 ноября
в районе д. №15 по ул. Косарева(с 10:00 до 15:00)
22 ноября
в районе дома №3/1 по ул. Косарева (с 10:00 до 15:00)
23 ноября
в районе д. №9 по пр. 70 лет Октября (с 10:00 до 15:00)
26 ноября
в районе д. №28 по ул. Гожувской (с 10:00 до 15:00)
27 ноября
в районе гипермаркета «Мегастрой» (ул. Севастопольская, д. 5, с 10:00 до 15:00)
30 ноября
в районе домов №37, №41 по ул. Гожувской
При посещении мобильных пунктов вакцинации при себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис, СНИЛС.
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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко оценил возможности саранского завода по производству оптического волокна
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