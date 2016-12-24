Режим работы мобильных пунктов вакцинации в ноябре

1 ноября

на бульваре М. Расковой (около сцены, с 9:00 до 15:00)

в районе д. №9 по ул. Сущинского (с 10:00 до 15:00)

2 ноября

в районе д. №92 по ул. Волгоградской (с 10:00 до 15:00)

3 ноября

в районе гипермаркета «Мегастрой» (ул. Севастопольская, д. 5, с 10:00 до 15:00)

в районе д. №28 по ул. Мичурина в рп. Ялга (с 9:00 до 15:00)

4 ноября

у Центрального рынка (с 9:00 до 15:00)

в районе д. №19А по ул. Косарева (с 9:00 до 15:00)

5 ноября

на бульваре М. Расковой (около сцены, с 9:00 до 15:00)

в районе д. №30 по пр. 50 лет Октября (с 9:00 до 15:00)

6 ноября

у Юго-Западного рынка на ул. Комарова (с 9:00 до 15:00)

в районе рынка «Заречный»(с 10:00 до 15:00)

7 ноября

на парковке у магазина «Евроспар» по ул. Ульянова (с 9:00 до 15:00)

в районе гипермаркета «Магнит» (ул. Севастопольская, д. 128, с 10:00 до 14:00)

8 ноября

в районе д. №3/1 по ул. Косарева (с 10:00 до 15:00)

11 ноября

в районе д. №28 по ул. Т. Бибиной (с 10:00 до 15:00)

12 ноября

в районе гипермаркета «Магнит» (ул. Севастопольская, д. 128, с 10:00 до 15:00)

13 ноября

в районе д. №18 по ул. Октябрьской в рп. Луховка (с 10:00 до 15:00)

16 ноября

в районе д. №32 по ул. Лихачева (с 10:00 до 15:00)

17 ноября

в п. Гагарина (с 10:00 до 15:00)

18 ноября

в районе ТРЦ «Сити-Парк» (ул. Волгоградская, д. 71, с 10:00 до 15:00)

20 ноября

в районе д. №15 по ул. Косарева(с 10:00 до 15:00)

22 ноября

в районе дома №3/1 по ул. Косарева (с 10:00 до 15:00)

23 ноября

в районе д. №9 по пр. 70 лет Октября (с 10:00 до 15:00)

26 ноября

в районе д. №28 по ул. Гожувской (с 10:00 до 15:00)

27 ноября

в районе гипермаркета «Мегастрой» (ул. Севастопольская, д. 5, с 10:00 до 15:00)

30 ноября

в районе домов №37, №41 по ул. Гожувской

При посещении мобильных пунктов вакцинации при себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис, СНИЛС.