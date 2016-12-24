МВД по РМ предупреждает о рисках общения с лже-переписчиками

МВД по РМ напоминает жителям региона о необходимости быть бдительными и не впускать в жилище незнакомых лиц, что обезопасит вас от имущественных преступлений.

С 15 октября по всей стране проходит перепись населения. Сотрудники полиции просят жителей Мордовии быть внимательными, и, если в дверь звонят лица, представляются переписчиками, но при этом не имеют соответствующих документов, не разрешайте входить им в квартиру.

Запомните! Переписчиков легко узнать – специально для них изготовлены жилеты, шарфы и сумки с символикой всероссийской переписи населения. Перед началом опроса переписчик должен представиться и показать документы: удостоверение, действительное при предъявлении паспорта. При этом, переписчик не будет спрашивать паспорт и любые другие документы у участника опроса, не будет заполнять анкету на улице или во дворе дома - это категорически не допускается.

Советуем при любых сомнениях в действиях переписчиков обращаться в правоохранительные органы. Перепись населения продлится до 14 ноября.