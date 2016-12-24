МВД по РМ предупреждает о рисках общения с лже-переписчиками

200 новых пациентов ежедневно
В Мордовии будут приняты дополнительные меры противодействия коронавирусу
МВД по РМ напоминает жителям региона о необходимости быть бдительными и не впускать в жилище незнакомых лиц, что обезопасит вас от имущественных преступлений.
С 15 октября по всей стране проходит перепись населения. Сотрудники полиции просят жителей Мордовии быть внимательными, и, если в дверь звонят лица, представляются переписчиками, но при этом не имеют соответствующих документов, не разрешайте входить им в квартиру.
Запомните! Переписчиков легко узнать – специально для них изготовлены жилеты, шарфы и сумки с символикой всероссийской переписи населения. Перед началом опроса переписчик должен представиться и показать документы: удостоверение, действительное при предъявлении паспорта. При этом, переписчик не будет спрашивать паспорт и любые другие документы у участника опроса, не будет заполнять анкету на улице или во дворе дома - это категорически не допускается.
Советуем при любых сомнениях в действиях переписчиков обращаться в правоохранительные органы. Перепись населения продлится до 14 ноября.
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В Мордовии будут приняты дополнительные меры противодействия коронавирусу
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