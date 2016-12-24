Вниманию жителей Мордовии, использующих социальные карты с транспортным приложением (ЕСЭК)!

«Вкусы России»
На конкурсе региональных брендов продуктов питания представлены четыре номинанта из Мордовии
Глава Мордовии Артём Здунов принял решение продлить действие социальных карт на ноябрь.
Сейчас в общественном транспорте работают все виды карт с транспортным приложением, включая карты, выданные ранее КС БАНКом.
Тем, кто уже подал заявление на переоформление ЕСЭК, необходимо дождаться звонка от сотрудников ВТБ либо sms-уведомления с информацией о ее готовности.
Просим жителей не торопиться с получением карт – у вас для этого достаточно времени! Берегите себя!
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На конкурсе региональных брендов продуктов питания представлены четыре номинанта из Мордовии
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