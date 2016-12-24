В Мордовии создан Государственный комитет по транспорту и дорожному хозяйству

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Глава Мордовии Артём Здунов подписал Указ об изменении структуры исполнительных органов государственной власти Республики Мордовия.
В соответствии с Указом
-  упраздняется Республиканская ветеринарная служба. Ее полномочия передаются Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия;
- создается Государственный  комитет по транспорту и дорожному хозяйству Республики Мордовия. Ему передаются полномочия Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия в сфере использования автомобильных дорог и полномочия Министерства  ЖКХ, энергетики и гражданской защиты населения Республики Мордовия в области организации транспортного обслуживания населения воздушным транспортом и железнодорожным транспортом в пригородном сообщении;
- Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия  переименовывается в Министерство строительства и архитектуры Республики Мордовия.

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