В Мордовии создан Государственный комитет по транспорту и дорожному хозяйству

Глава Мордовии Артём Здунов подписал Указ об изменении структуры исполнительных органов государственной власти Республики Мордовия.

В соответствии с Указом

- упраздняется Республиканская ветеринарная служба. Ее полномочия передаются Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия;

- создается Государственный комитет по транспорту и дорожному хозяйству Республики Мордовия. Ему передаются полномочия Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия в сфере использования автомобильных дорог и полномочия Министерства ЖКХ, энергетики и гражданской защиты населения Республики Мордовия в области организации транспортного обслуживания населения воздушным транспортом и железнодорожным транспортом в пригородном сообщении;

- Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия переименовывается в Министерство строительства и архитектуры Республики Мордовия.