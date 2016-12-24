Цифровые сервисы

Служба судебных приставов поможет отделить реальных должников от их «двойников»

Узнать о ходе исполнительного производства, подать обращение в службу судебных приставов стало намного проще. Сервис «Цифровое исполнительное производство на портале Госуслуг позволяет избежать обмена бумажными документами и исключить личные визиты к судебным приставам. Об электронных сервисах ведомства в интервью рассказывает заместитель руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Мордовия Венера Байгельдина.

- Венера Спартаковна, во время пандемии коронавируса все государственные и правоохранительные органы ввели новые правила для приема граждан. Расскажите, какими способами можно записаться на прием к судебным приставам?

- Пандемия внесла большие изменения в привычную жизнь людей. Для соблюдения установленных федеральным законодательством санитарно-эпидемиологических требований общение с судебным приставом осуществляется через интернет.

Так, записаться на личный прием к должностным лицам Службы можно через сервис «Запись на личный прием», выбрав удобную дату и время приема. Запись осуществляется от 3 до 30 суток, то есть за месяц. Стоить учесть, что на прием гражданина выделяется не более 20 минут.

- А как быть гражданам, которые не владеют интернетом?

– В целях оперативного решения вопросов в структурных подразделениях осуществляет прием дежурный сотрудник, который ответит на вопросы, относящиеся к компетенции службы судебных приставов.

Также в Управлении функционирует группа телефонного обслуживания. Обратиться к специалистам можно в будние дни: с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00 и в пятницу с 09.00 до 16.45, по телефону: 8(8342) 29-70-08. Судебный пристав предоставит информацию по аресту денежных средств на банковских счетах, ответит на вопросы, касающиеся снятия ограничений с движимого и недвижимого имущества (при наличии оплаты задолженности), взыскания алиментных платежей, наличия ограничения выезда за пределы Российской Федерации и иные вопросы.

- Поговорим о портале Госуслуг, где создан сервис «Цифровое исполнительное производство». Расскажите подробнее о его работе.

- Данный сервис позволяет через личный кабинет на Едином портале государственных услуг сторонам исполнительного производства – как физическим, так и юридическим лицам – направлять в службу судебных приставов заявления, ходатайства, объяснения, отводы и жалобы по исполнительному производству в электронной форме. Данный сервис освобождает граждан и юридических лиц от обмена бумажными документами и позволяет исключить личные визиты в структурные подразделения.

С помощью нового сервиса должники могут проинформировать судебного пристава об оплате задолженности, оповестить об уважительных причинах, по которым исполнить требования исполнительного документа не представляется возможным. Взыскатели же могут подать заявление, чтобы ограничить выезд должника за границу, ограничить должника в пользовании специальным правом, проверить правильность взыскания денежных средств с неплательщика, передать информацию об имущественном положении должника.

- Не так давно на портале Госуслуг запущен новый сервис делегирования полномочий. А что он дает?

- Новая платформа полномочий позволяет руководителям юридических лиц выдавать доверенности сотрудникам на подачу заявлений на предоставление государственных услуг ФССП России.

Сотрудники, которым делегированы полномочия, смогут с помощью личного кабинета организации подавать заявления на портале Госуслуг. Для этого достаточно перейти в личный кабинет, выбрать вкладку «Делегирование полномочий» в разделе «Доверенности и доступы», выбрать сотрудника, срок доверенности и доступные полномочия. Доверенность потребуется подписать усиленной квалифицированной электронной подписью.

Делегировать полномочия можно будет любому сотруднику организации с подтверждённой учётной записью на портале Госуслуг.

Внедрение платформы полномочий позволит отказаться от оформления бумажной доверенности поверенному сотруднику. После получения полномочий он сможет воспользоваться следующими сервисами на портале Госуслуг: подача заявлений, ходатайств, объяснений, отводов, жалоб в порядке подчиненности по исполнительному производству, а также предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным производствам в отношении физического и юридического лица.

Подчеркну: новый сервис делегирования полномочий значительно повышает удобство подачи обращений к судебным приставам, а также уменьшает риски мошенничества.

- Буквально на прошлой неделе служба судебных приставов анонсировала создание нового вида обращений для граждан-двойников.

- Сервис Федеральной службы судебных приставов «Интернет-приемная» дополнен новым видом обращений для граждан, ошибочно идентифицированных как должников по исполнительным производствам.

Граждане, не являющиеся должниками, могут оперативно решить свой вопрос. Сделать это просто — необходимо заполнить форму электронного обращения в сервисе «Интернет-приемная», выбрав тему «Я двойник!».

На рассмотрение обращения, идентификацию гражданина, устранение нарушений и ответ заявителю отводится 2 дня. Рассмотрение обращения осуществляется аппаратом управления территориального органа ФССП России, сотрудники которого оперативно запросят у заявителя документы, позволяющие однозначно идентифицировать гражданина: копию паспорта, СНИЛС, ИНН. После получения документов, подтверждающих ошибочную идентификацию гражданина как должника по исполнительному производству, судебный пристав-исполнитель, возбудивший исполнительное производство, незамедлительно отменит все наложенные ранее на гражданина ограничения.

В случае списания денежных средств со счетов в банках или иных кредитных организациях, а также удержаний денежных средств из заработной платы или иных доходов гражданина, ошибочно идентифицированного как должника, судебный пристав примет меры к возврату денежных средств.

Подчеркну, что новый сервис призван оперативно решать вопросы, связанные с поступлением в ведомство судебных решений, в которых отсутствуют дополнительные идентификаторы граждан-должников.