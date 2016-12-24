В Республике Мордовия состоится online-фестиваль РДШ13 «Нам 6 лет!»

Сегодня, 29 октября 2021 года, Общероссийской общественно-государственной, детско-юношеской организации «Российское движение школьников» исполняется шесть лет и в честь данного праздника для учащихся Республики Мордовия состоится online-фестиваль РДШ «Нам 6 лет!»

За шесть лет работы школьникам есть о чем рассказать: в программе фестиваля активисты в прямом эфире расскажут о достижения регионального отделения за прошедший год, поделятся эмоциями от участия во Всероссийских сменах.

С приветственным словом подключится Глава Республики Мордовия Артём Алексеевич Здунов, исполняющий обязанности Первого заместителя Министра - начальника Управления по делам молодёжи Министерства спорта и молодежной политики Республики Мордовия Анастасия Александровна Гришнева, председатель Российского движения школьников, летчик-космонавт Сергей Николаевич Рязанский и региональный координатор Российского движения школьников в Республике Мордовия Дарья Николаевна Радайкина.

Кроме того, в режиме online для зрителей будут разыграны призы от Российского движения школьников, будут представлены видеопоздравления от выпускников РДШ и лидеры движения в Республике покажут клип на песню «Новый тренд».

Присоединится к трансляции может каждый желающий сегодня 29 октября в 16:00 в группе Вконтакте «РДШ|Мордовия».