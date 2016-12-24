В Республике Мордовия состоится online-фестиваль РДШ13 «Нам 6 лет!»

Особый участок производства
Глава РМ Артём Здунов и заместитель Министра юстиции РФ Али Алханов осмотрели в Ромоданове центр исправительных работ
Сегодня, 29 октября 2021 года, Общероссийской общественно-государственной, детско-юношеской организации «Российское движение школьников» исполняется шесть лет и в честь данного праздника для учащихся Республики Мордовия состоится online-фестиваль РДШ «Нам 6 лет!»
За шесть лет работы школьникам есть о чем рассказать: в программе фестиваля активисты в прямом эфире расскажут о достижения регионального отделения за прошедший год, поделятся эмоциями от участия во Всероссийских сменах.
С приветственным словом подключится Глава Республики Мордовия Артём Алексеевич Здунов, исполняющий обязанности Первого заместителя Министра - начальника Управления по делам молодёжи Министерства спорта и молодежной политики Республики Мордовия Анастасия Александровна Гришнева, председатель Российского движения школьников, летчик-космонавт Сергей Николаевич Рязанский и региональный координатор Российского движения школьников в Республике Мордовия Дарья Николаевна Радайкина.
Кроме того, в режиме online для зрителей будут разыграны призы от Российского движения школьников, будут представлены видеопоздравления от выпускников РДШ и лидеры движения в Республике покажут клип на песню «Новый тренд».
Присоединится к трансляции может каждый желающий сегодня 29 октября в 16:00 в группе Вконтакте «РДШ|Мордовия».
Поделиться в соц. сетях:
Глава РМ Артём Здунов и заместитель Министра юстиции РФ Али Алханов осмотрели в Ромоданове центр исправительных работ
В Мордовии обманутые вкладчики оплатили московский загул «кооператора» на 8 миллионов рублей
На конкурсе региональных брендов продуктов питания представлены четыре номинанта из Мордовии
В Мордовии будут приняты дополнительные меры противодействия коронавирусу
Молодой парень выманивал деньги у пенсионерок под предлогом «отмазки» внуков от «статьи за ДТП»
Осенние каникулы в Мордовии начнутся 25 октября, на «удаленку» переводятся непривитые пожилые работники
Несколько способов, среди которых можно выбрать самый удобный
Питерские налетчики устроили в Саранске криминальный маскарад
Глава РМ Артём Здунов анонсировал ряд значимых назначений из числа участников кадрового проекта «Моя Мордовия»
Глава Мордовии провел встречу с новым руководителем Следственного комитета по РМ