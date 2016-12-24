Депутаты на сессии выбрали мэра Рузаевки

28 октября на сессии городского совета выбрали главу Рузаевки. Заявки на участие в конкурсе на замещение должности мэра города железнодорожников подали три человека. Это действующий глава Алексей Домнин, 47-летний заведующий спортивными сооружениями в муниципальном учреждении «Физкультурно-оздоровительный комплекс» Сергей Путинцев и 38-летний начальник отдела ЖКХ и благоустройства администрации Рузаевки Роман Власов.

По итогам голосования Алексей Домнин единогласно был избран главой Рузаевки. Его полномочия будут охватывать пятилетний период. Алексей Домнин в своем выступлении перед депутатами отметил наиболее значимые направления в развитии города.

- Рузаевская городская среда начала качественно меняться. Мы создаем новые общественные пространства, обновляем существующие объекты. Увеличены темпы по ремонту дворов. В 2019 году приведены в порядок 7 придомовых территорий. В 2020 – уже 10 дворов. В этом году до середины лета мы отремонтировали 7 дворовых территорий, а сейчас проводятся работы на 4 междворовых пространствах. Обновления ждут жителей сразу 11 многоквартирных домов в разных микрорайонах Рузаевки. За это мне бы хотелось сказать спасибо от себя и от имени жителей Главе Республики Мордовия Артему Алексеевичу Здунову и главе Рузаевского района Александру Ивановичу Сайгачеву. Город ощущает мощную поддержку в их лице. Рузаевка получила серьезные финансовые вливания.

Алексей Домнин также поблагодарил за финансовую поддержку на ремонт дорог. Только в этом году работы проводятся на 14 улицах города. За последние два года будет отремонтировано 15 километров дорог. Уже проведены торги по определению подрядчика по двум объектам на следующий год.

- Особое внимание мы стали уделять, тем районам города, где долгие годы не было никаких преобразований. Изменился облик микрорайона Химмаш, благоустроены дворы и появилась тренажерная площадка на ул. Мира. По ул. Станиславского проводится ремонт междворовой территории с установкой детской площадки. В микрорайоне Старого базара и в селе Рузаевка приведены в нормативное состояние две дороги, готовится площадка для спортивных тренажеров. В микрорайоне, именуемом в народе Старый водоем, построен детский сад, ремонтируется три дороги с последующим запуском автобусного маршрута, - отметил избранный мэр.

- Алексей Юрьевич, у вас большое поле для деятельности и вместе с тем высокая за него ответственность. Но вы погружены в эту работу уже два года. Одной командой мы находим варианты привлечения бюджетных средств и дополнительных инвестиций для улучшения качества жизни нашего населения, - сказал в своем выступлении на сессии глава Рузаевского района Александр Сайгачев. Он поздравил вновь избранного мэра и поставил перед ним задачи по расширению границ ТОСЭР-Рузаевка для реализации новых проектов с созданием большого количества рабочих мест, реконструкции мостов и привидении в надлежащий вид фасадов зданий в городе.