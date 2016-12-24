Оперштаб: в Мордовии вводятся дополнительные ограничительные меры

Глава Мордовии Артём Здунов 28 октября в режиме видеосвязи провел очередное заседание регионального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции.

Руководитель региона отметил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Мордовии очень напряженная. «Ежедневно фиксируется около 150 случаев заболевания, это очень много для республики, - подчеркнул Артём Алексеевич. - Президентом России принято решение о введении ограничительных мер в период нерабочих дней. В Мордовии некоторые меры уже работают. Совершенно точно приносит результат соблюдение масочного режима, дезинфекция общественных мест, доступ в определенные организации по QR-коду. Важно, что были созданы условия для уязвимых категорий граждан – пожилых и беременных, им нужно поберечься на дистанционном режиме. Госпитализация в республике продолжает оставаться высокой».

Вице-премьер Галина Лотванова доложила, что за неделю госпитализировано 1388 человек. На кислородной поддержке в больницах находятся более 1600 человек, более 130 – на ИВЛ. Медики работают на пределе возможностей.

С учетом сложившейся эпидситуации на заседании оперативного штаба был принят ряд решений:

1. Расширяется список объектов, для посещения которых совершеннолетним гражданам необходим действующий QR-код. Теперь туда входят торговые комплексы площадью более 400 квадратных метров.

2. Граждане, имеющие противопоказания к вакцинации, могут посещать объекты, где необходим QR-код, при наличии справки о медицинском отводе и отрицательном ПЦР-тесте, полученном не позднее, чем за 72 часа.

3. Переводятся на дистанционный режим работы все работники, не прошедшие вакцинацию, из числа граждан, имеющих хронические заболевания (сахарный диабет, бронхиальная астма, хроническая болезнь почек, онкологические заболевания), а также граждане, перенесшие инфаркт или инсульт.

Кроме того, в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября в республике вводятся новые ограничения:

1. С 30 октября по 7 ноября будет временно приостановлена работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров и иных организаций общественного питания, за исключением обслуживания на вынос и доставки заказов.

2. С 30 октября по 7 ноября все граждане в возрасте 60 и более лет должны оставаться дома на самоизоляции, им разрешено обращаться за медицинской помощью, выгуливать домашних животных, ходить в ближайшие места приобретения товаров и услуг, а также к месту осуществления трудовой деятельности в случае необходимости.

Также на оперштабе поставлены задачи:

1. Обеспечить возможность соблюдения гражданами социального дистанцирования 1,5 метра в общественном пассажирском транспорте, в том числе посредством увеличения количества транспортных единиц и сокращения интервалов движения в часы пик по установленным городским и межмуниципальным маршрутам.

2. Усилить контроль за соблюдением масочного режима физическими лицами в общественном пассажирском транспорте и иных общественных местах.

3. Рекомендовать работодателям предусматривать предоставление работникам двух оплачиваемых выходных при вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

4. С учетом многочисленных обращений с жалобами на очереди в банках, рекомендовать финансовым кредитным организациям создать условия для нахождения клиентов, усилить режим дезинфекции, увеличив кратность ее проведения, усилить контроль за соблюдением масочного режима и режима социальной дистанции, а также рекомендовать изучить вопрос формирования предварительной записи.

5. Усилить контроль за соблюдением пропускного режима на объекты по QR-кодам.

Глава Мордовии обратил особое внимание на проблему очередей при оплате гражданами коммунальных платежей на Почте России и в банках.

«Почему это происходит? – обратился Артём Здунов к экономическому блоку Правительства. – Вы должны взаимодействовать с финансовыми организациями, а что мы видим? Мы ограничиваем пожилых людей и вместе с этим заставляем их стоять в очередях. Это происходит не каждый день, но раз в месяц обязательно. Я внимательно смотрю сети, люди жалуются. До обеда народа много, а после обеда – никого. Нельзя людей распределить по часам? Или оповестить население о других способах оплаты? У меня большие претензии к региональному филиалу Почты России. Я вынужден сообщить об этом в центральный аппарат – это уже не первое предупреждение. Организуйте работу! Посчитайте количество окон и специалистов. Туда ходят пожилые – остальные платят с телефонов. Всё равно не все перейдут на систему дистанционной оплаты. Научитесь работать с этим. В следующем месяце этой проблемы быть не должно!»

Вице-премьеру Наталье Таркаевой поручено взять вопрос на особый контроль.

Также Глава Мордовии обратил внимание на необходимость доведения до хозяйствующих субъектов из пострадавших отраслей экономики региональных мер поддержки.

По информации Министерства экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия, 26 октября текущего года принято решение о введении льготного микрозайма «Антикризисный». Сумма микрозайма - до 2 млн. рублей. Целью является пополнение оборота средств, в том числе на уплату налоговых платежей, оплату заработной платы, арендных платежей и коммунальных услуг. Процентная ставка составляет 1% годовых, причем вводится рассрочка по оплате на 6 месяцев. Обратиться с заявлениями необходимо в Фонд поддержки предпринимательства РМ.

Кроме того, принято решение поддержать начинающих предпринимателей и ввести новые продукты «Легкий старт» и «Я сам», которые предполагают возможность предоставления суммы займа в размере до 200 тысяч рублей без предоставления залогов и поручительства. Ставка снижена до 3,75%.

На оперативном штабе подчеркнули необходимость дальнейшей работы по вакцинации населения от коронавируса. Принято решение о работе прививочных кабинетов в нерабочие дни, за исключением 31 октября и 7 ноября.

Также оперштаб отреагировал на обращения граждан с просьбой о работе дежурных групп в детских садах в период нерабочих дней: Министерству образования РМ рекомендовано 29 октября внести соответствующие предложения.

Администрация городского округа Саранск вышла с предложением отменить автобусные маршруты до Ключаревских кладбищ 6 ноября, в Дмитриевскую субботу – в день всеобщего поминовения усопших, чтобы не допустить скопления в транспорте пожилых людей – самой уязвимой для коронавируса категории.