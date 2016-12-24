Алексей Гришакин назначен Министром строительства и архитектуры РМ

Глава Мордовии Артём Здунов принял решение о назначении на должность Министра строительства и архитектуры Республики Мордовия Алексея Гришакина.



Алексей Александрович родился в 1989 году в Саранске. В 2011 году окончил МГУ им. Н.П. Огарева по специальности «Городское строительство и хозяйство».



Трудовую деятельность начал в 2008 году во Всероссийском центре медицины катастроф «Защита» в г. Москва.



С 2010 года работал в строительных организациях г. Саранска, прошел путь от кровельщика до директора предприятия ООО «Спартак».



Является одним из 40 победителей кадрового проекта «Моя Мордовия», который проводился в этом году при поддержке АНО «Россия – страна возможностей».