Алексей Гришакин назначен Министром строительства и архитектуры РМ

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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко оценил возможности саранского завода по производству оптического волокна
Глава Мордовии Артём Здунов принял решение о назначении на должность Министра строительства и архитектуры Республики Мордовия Алексея Гришакина.
Алексей Александрович родился в 1989 году в Саранске. В 2011 году окончил МГУ им. Н.П. Огарева по специальности «Городское строительство и хозяйство».
Трудовую деятельность начал в 2008 году во Всероссийском центре медицины катастроф «Защита» в г. Москва.
С 2010 года работал в строительных организациях г. Саранска, прошел путь от кровельщика до директора предприятия ООО «Спартак».
Является одним из 40 победителей кадрового проекта «Моя Мордовия», который проводился в этом году при поддержке АНО «Россия – страна возможностей».
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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко оценил возможности саранского завода по производству оптического волокна
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