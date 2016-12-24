Игорь Губайдуллин назначен Министром промышленности, науки и новых технологий РМ

«Надежные» инвестиции
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Глава Мордовии Артём Здунов принял решение о назначении на должность Министра промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовия Игоря Губайдуллина.
Игорь Вадимович родился в 1990 году в Казани. Окончил Казанский (Приволжский) федеральный университет по специальностям «Экономика» и «Экономика труда». Владеет английским языком.
Трудовую деятельность начал в 2012 году в Татарстанском центре научно-технической информации. С 2012 года по 2018 год работал в Министерстве экономики Республики Татарстан, в том числе возглавлял Управление инвестиционной и инновационной деятельности.
С марта 2018 года по ноябрь 2020 года работал в Республике Дагестан: в Министерстве экономики и территориального развития и в Администрации Главы и Правительства, где возглавлял Секретариат Председателя Правительства Республики Дагестан и заместителей Председателя Правительства Республики Дагестан.
С декабря 2020 года по март 2021 года - старший советник Главы Республики Мордовия.
С 4 марта 2021 года - первый заместитель Министра промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовия, затем - исполняющий обязанности Министра.
Имеет государственные и ведомственные награды.
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