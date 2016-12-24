В Саранске состоялось первое заседание Совета по туризму при Правительстве РМ

28 октября Глава Мордовии Артём Здунов в режиме видеосвязи провел первое заседание Совета по туризму при Правительстве РМ. Новый орган создан по инициативе руководителя республики, его главная задача – координация усилий по увеличению турпотока в регион. В Совет вошли члены регионального кабинета министров, руководители туристических компаний, а также директора учреждений культуры – потенциальных точек привлечения гостей.



На заседании обсудили перспективы развития отрасли и направления взаимодействия между органами власти и бизнесом.



Глава Мордовии отметил, что Саранск все чаще становится местом проведения федеральных мероприятий различной направленности, но число событийных поводов нужно увеличивать. «Я внимательно за этим слежу, наблюдаю, как работают гостиницы. Прошу этот темп не снижать. Должна быть системная работа. Мы можем приглашать на конференции деловых туристов, но нужно, чтобы больше людей приезжали сюда добровольно. Надо повышать привлекательность Саранска не только за счет чистоты и архитектуры, но и за счет мероприятий, которые мы организуем для горожан и гостей», - сказал руководитель региона.



Члены Совета обсудили состояние отрасли в регионе. Глава подчеркнул, что для туристов нужно создавать условия, чтобы они останавливались в республике минимум на 2-3 дня. Это вопрос развития сети общепита, общественных территорий, арт-пространств и точек притяжения. Необходимо повышать и узнаваемость региона.



Также речь шла о создании в республике системы подготовки одаренных детей к всероссийским и международным олимпиадам, чтобы приглашать сюда на учебные курсы школьников из других регионов.



Кроме того, на встрече обсудили вопрос создания специальной некоммерческой организации, которая будет заниматься отбором привлекательных для туристов общественных инициатив и проработкой грантовых проектов.



Совет по туризму при Правительстве РМ будет вести работу на постоянной основе, общим решением членов Совета его возглавил руководитель Мордовии Артём Здунов.