Оформить гараж в собственность можно в упрощенном порядке

С 1 сентября текущего года до 1 сентября 2026 года россияне могут в упрощенном порядке юридически закрепить право собственности на гаражи и земельные участки под ними. Это определил федеральный закон № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» («гаражная амнистия»).

Закон позволяет одновременно оформить и земельный участок, и находящийся на нем гараж. Речь идет как об объектах капитального строительства, так и о гаражах некапитального типа, которые находятся в гаражно-строительных кооперативах и гаражных товариществах. Сооружения должны быть одноэтажными, без жилых помещений. Земля, на которой расположен гараж, должна быть государственной или муниципальной. Самовольные постройки и подземные гаражи при многоэтажках и офисных комплексах, а также гаражи, возведенные после 30 декабря 2004 года, под гаражную амнистию не попадают.

Воспользоваться гаражной амнистией смогут владельцы гаражей и их наследники. Гражданину нужно обратиться в соответствующий орган государственной власти или орган местного самоуправления с заявлением о предоставлении участка под существующим гаражом с приложением любого документа, который подтверждает факт владения гаражом. В случае принятия положительного решения уполномоченный орган самостоятельно направляет в Управление Росреестра необходимые документы. При этом одновременно регистрируются права гражданина как на гараж, так и на земельный участок, на котором он расположен.

Если у вас остались вопросы, то найти на них ответы можно в разработанных Росреестром методических рекомендациях