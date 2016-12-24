На пост Главы Саранска отобрали пять кандидатов

Конкурсная комиссия отобрала пять кандидатов для участия в конкурсе на должность Главы Саранска. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе мэрии столицы Мордовии.

«Состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на замещение должности главы городского округа Саранск. Для участия в конкурсе подали документы пять претендентов, все они признаны кандидатами на должность главы городского округа Саранск. На сессии Совета депутатов городского округа Саранск, которая должна состояться в тридцатидневный срок со дня поступления решения конкурсной комиссии, будет избран глава городского округа Саранск», - отметили в пресс-службе. О том, кто именно прошел в «финал» конкурса, в сообщении ТАСС не указывается.

24 сентября городской Совет депутатов принял отставку градоначальника Петра Тултаева, который руководил городом с 2012 года. Исполнение обязанностей было возложено на первого заместителя Главы Саранска Илью Соколова.