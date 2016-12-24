Президент России Владимир Путин подписал Указ о награждении Михаила Боксимера

Новости

Президент России Владимир Путин Подписал Указ о награждении государственными наградами. За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден генеральный директор ООО «Оптикэнерго» Михаил Эвирович Боксимер.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
«Вкусы России»

На конкурсе региональных брендов продуктов питания представлены четыре номинанта из Мордовии

Побочный доход

Бывший директор Большеигнатовского дома-интерната для престарелых и инвалидов получил условный срок за махинации с зарплатами

Новый цикл

Мордовия представила на защиту семь прорывных проектов развития региона

1
Заказать рекламу
1
1
1