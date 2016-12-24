Развитие кабельного производства рассмотрели на рабочей встрече у Главы Мордовии Артёма Здунова

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27 октября Глава Мордовии Артём Здунов провел рабочую встречу с собственником ООО «Сарансккабель» и ООО «Эпромет» Владимиром Матыцыным. Обсуждались инвестиционные проекты и вопросы развития кабельной отрасли. 

Руководитель региона подчеркнул, что кабельщики Мордовии – одни из флагманов промышленности. Отрасль успешно развивается в республике уже более 20 лет. Огромные перспективы открывает перед ней создание цифровой экономики. Сейчас важно повышать объемы произведенной продукции, создавать новые высокооплачиваемые рабочие места и открывать новые направления работы.

За 9 месяцев текущего года «Сарансккабель» показал рост 110% к уровню прошлого года, «Эпромет» - 115%. Продукция заводов экспортируется в 7 стран СНГ, а также в Монголию и Литву.

Также обсудили организацию производства алюминиевой катанки - оно входит в перечень приоритетных проектов Республики Мордовия. Общий объем инвестиций по данному направлению превысил 1 млрд. рублей. В результате создано 150 новых рабочих мест.

В рабочей встрече приняли участие первый заместитель Председателя Правительства РМ Игорь Фрейдин, а также и.о. министра промышленности, науки и новых технологий РМ Игорь Губайдуллин.

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