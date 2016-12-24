Артём Здунов обсудил вопросы создания в республике производства микробиологических препаратов для АПК

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27 октября Глава Мордовии Артём Здунов провел рабочую встречу с руководством группы «БиоАгро». Обсуждались перспективы взаимодействия по созданию на территории республики производства микробиологических препаратов для АПК РФ.

Данное производство имеет большое значение с точки зрения развития  органического земледелия, по которому в нашей стране принят отдельный закон. В настоящее время, по оценке специалистов, за счет растущего спроса на органические продукты питания мировой рынок биологических средств защиты растений растет до 15% в год, в том числе и в России. С учетом этой тенденции производство отечественных микробиологических препаратов для сельского хозяйства является перспективным направлением.

Глава Мордовии дал поручение Минсельхозу республики изучить представленный проект и предложить варианты для его реализации.

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