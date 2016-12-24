Что такое социальная догазификация и где принимают заявки на нее?

«Газпром газораспределение Саранск» сообщает о приеме заявок для включения в программу социальной догазификации.

Мероприятия по догазификации домовладений будут выполняться на основании Договора о подключении (технологическом присоединении) к сети газораспределения.

1. Что такое социальная догазификация?

Догазификация - подведение газа до границ негазифицированных земельных участков в газифицированных населенных пунктах без привлечения средств потребителей.

2. Кто может рассчитывать на догазификацию и какие критерии для ее реализации?

На сегодняшний день определены следующие критерии:

- заявитель – физическое лицо, обладающее правом собственности на жилой дом и земельный участок.

- газ должен быть предназначен на личные и домашние нужды, не связанные с предпринимательством;

- домовладение находится в границах ранее газифицированного населенного пункта.

3. Каким способом можно подать заявку на догазификацию?

Желающие могут подать заявку на догазификацию любым удобным способом:

- через официальный портал Государственных услуг Российской Федерации https://www.gosuslugi.ru;

- путем личного обращения в районное подразделение «Газпром газораспределение Саранск»;

- через официальный портал Единого оператора газификации Российской Федерации connectgas.ru;

- через официальный сайт «Газпром газораспределение Саранск» www.mordovgas.ru.

Кроме того, заявки на догазификацию принимаются в региональном многофункциональном Центре (МФЦ) во всех муниципальных районах и Саранске.

4. Какие документы необходимо предоставить?

Для подачи заявки на догазификацию необходимо предоставить следующие сведения и документы:

- паспорт гражданина Российской Федерации;

- правоустанавливающие документы на земельный участок;

- документы, подтверждающие право собственности или иное предусмотренное законом право на объект капитального строительства;

- ситуационный план.

5. До какого срока принимаются заявки?

В настоящий момент срок подачи заявок законодательно не ограничен.

6. Как быть, если у гражданина уже был заключен Договор о подключении до принятия закона о догазификации?

Условия социальной догазификации распространяются на случаи подачи заявки и заключения Договора о подключении, начиная с 21 апреля 2021 года.

7. Какой срок реализации мероприятий по догазификации?

Подключение домовладений будет осуществляться в соответствие с планом-графиком работ по догазификации на 2021-2022 годы.

Для получения справочной информации и консультаций необходимо обратиться по телефонам горячей линии «Газпром газораспределение Саранск»:

*1304 – с мобильного и 8 (8342) 29-36-71 – со стационарного.