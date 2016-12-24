Житель Саранска проголосовал на сайте за красотку и лишился 40 тысяч рублей

«Путевка» на зону и штраф под 9 миллионов
В Саранске суд вынес приговор по делу о взятках бывшего руководителя ГОСУКСа РМ Сергея Макарова
В дежурную часть полиции Саранска с заявлением о хищении денежных средств обратился 35-летний местный житель. Товарищ лишился 40 тысяч рублей в результате ловкого сетевого обмана со стороны одной милой особы.
Мужчина рассказал, что на сайте знакомств он вступил в переписку с девушкой, которая во время онлайн-общения попросила проголосовать за нее в конкурсе. Барышня прислала ему ссылку на неизвестный интернет-ресурс и «честно» предупредила, что стоимость одного голоса составляет 50 рублей. Воспользовавшись ссылкой, потерпевший дал согласие на списание с его карты денег и проголосовал за девушку.
Но потом любитель виртуального флирта обнаружил, что участие в «онлайн-голосовании» влетело для него в копеечку - с его счета в дальнейшем были списаны сразу 40 тысяч рублей. Выяснилось, что при подтверждении оплаты при голосовании мужчина на самом деле дал доступ мошенникам к своему мобильному банку. Осознав потерю крупной суммы, он попытался вновь связаться с девушкой, однако на связь красотка больше не выходила.
В настоящее время сотрудниками МВД по РМ устанавливаются обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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В Саранске суд вынес приговор по делу о взятках бывшего руководителя ГОСУКСа РМ Сергея Макарова
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