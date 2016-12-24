В Саранске основатель «Сберфинанса» ответит за хищение у вкладчиков свыше 3,5 миллионов рублей

В столице Мордовии на скамье подсудимых займет уже привычное для себя место 42-летний уроженец Республики Татарстан Рустам Хайруллин. Этот деятель организовал в Саранске потребкооператив «Сберфинанс» и «кинул» на немалые деньги больше двадцати доверчивых вкладчиков.

Как сообщает прокуратура Мордовии, основатель финансовой пирамиды на рубеже 2014-2015 гг. заманивал жителей Саранска обещаниями огромных процентов по вкладам. Два десятка горожан не смогли устоять перед такой «доходной возможностью» и понесли в кооператив свои накопления. Они надеялись получить прибыль в 60 и даже 120 процентов от вложенных средств.

Но минуло всего несколько месяцев и «Сберфинанс» лопнул – его клиенты остались без денег с ничего не стоящими бумажками о сделанных вкладах. Привлеченные в кооператив средства его основатель просто похитил. Пострадавшие из числа жителей Мордовии обогатили афериста на 3,5 миллиона рублей.

Сам Рустам Хайруллин только полгода назад вышел из колонии. Почти 6,5 лет он провел за решеткой за обман вкладчиков из 25 городов - действуя по прибыльной схеме, он увел у клиентов свыше 300 миллионов рублей. Теперь ответ за мошенничество он будет держать и в саранском суде.