Врача саранского медицинского центра отдали под суд за смерть пациентки

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В Саранске завершено расследование уголовного дела в отношении врача-эндоскописта частного медицинского центра. Мужчине предъявлено обвинение за причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.
В июле 2020 года работник клиники инновационной медицины проводил 81-летней женщине эндоскопическое обследование стенок кишечника. Эту процедуру, по мнению следствия, врач провел неумело – у пациентки последовал разрыв стенки толстой кишки с развитием гнойного перитонита. Пожилая жительница республики на скорой помощи была доставлена в Мордовскую республиканскую клиническую больницу. Несмотря на усилия врачей там она скончалась.
В ходе следствия обвиняемый свою вину не признал. Вместе с тем, с учетом проведенных судебных экспертиз следователям удалось установить причинно-следственную связь между неумелыми действиями врача и смертью пенсионерки. При этом дефектов оказания медицинской помощи в Мордовской республиканской центральной клинической больнице, а также на этапе оказания скорой медицинской помощи не выявлено.
Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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