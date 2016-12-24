Артём Здунов принял участие в совещании у Михаила Мишустина

25 октября Глава Мордовии Артём Здунов в Москве в Координационном центре Правительства России принял участие в стратегической сессии о ценовой конъюнктуре мировых рынков и мерах по ограничению ее влияния на внутренние цены. В том числе речь шла о стабилизации цен на азотные удобрения.

Председатель Правительства России Михаил Мишустин, открывая обсуждение, напомнил, что итоги следующего сельскохозяйственного года начинают закладываться уже этой осенью. «Президент поручил внимательно проанализировать нынешнее положение и до 1 ноября разработать комплекс мер по нейтрализации рисков формирования в России негативных последствий дефицита энергии в странах Европы. В том числе – дестабилизации рынков азотных удобрений, металлургической продукции и продовольствия, - сказал премьер-министр. - Предлагаю сегодня обсудить возможные шаги, чтобы, с одной стороны, гарантировать доступность удобрений на внутреннем рынке, а с другой – сохранить конкурентоспособность и экспортные возможности российских производителей таких товаров. Ведь от этого зависит стоимость продуктов».

Для Мордовии вопросы обеспечения аграрной отрасли удобрениями очень важны - республика занимает лидирующие позиции среди регионов Приволжского федерального округа и Российской Федерации по объему произведенной продукции сельского хозяйства в расчете на одного жителя. Показатели за 9 месяцев текущего года это подтверждают – у Мордовии 1 место в России и 1 место в ПФО по производству яйца и молока, 6 место в России и 2 место в ПФО – по производству мяса. Республика не только полностью обеспечивает свой потребительский спрос на рынке по мясу, молоку, яйцу и овощам, но и реализует производимую продукцию в другие регионы. Доля вывоза по отдельным ее видам составляет от 40 до 80% от объемов производства.

Под урожай 2021 года аграриями республики было использовано 150 тысяч тонн минеральных удобрений. Под урожай следующего года запланировано приобрести 155 тысяч тонн – в настоящее время в хозяйства республики уже поступило 60 тысяч тонн.