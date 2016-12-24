Вожатые и педагоги из Мордовии прошли в финал Всероссийского конкурса «Лига Вожатых»

12 вожатых Республики Мордовии прошли в финал Всероссийского конкурса «Лига Вожатых», уже в декабре они поборются за звание лучшего вожатого России.

Всероссийский проект «Лига вожатых» реализуется Российским движением школьников в рамках национального проекта «Образование» уже на протяжении четырёх лет. За это время вожатые из Республики Мордовия ежегодно становились победителями этого конкурса. В этом году было собрано рекордные 476 заявок на участие от бойцов Республики Мордовия.

В течении двух месяцев вожатые проходили испытания, каждый в своей номинации. Всего этапов было 3: тестирование, решение педагогических кейсов и съёмка видео в формате TED-лекции на заданную тему.

В число 300 финалистов вошли 12 человек из нашего региона:

Вожатые, работающие с временным детским коллективом:

1. Александрина Мария Владимировна (СПО «Единение» СКИ РУК)

2. Алексеенко Яна Дмитриевна (СПО «Millennium»)

3. Антипова Елена Григорьевна (СПО «Единение» СКИ РУК)

4. Гулькина Екатерина Николаевна (СПО «Единение» СКИ РУК)

5. Елистратова Яна Евгеньевна (Педагогический отряд «Ника»)

6. Козлова Мария Владимировна (СПО «Матрица» МГУ ФМиИТ)

7. Работинская Ася Сергеевна (СПО «Крылья» АПО ИСИ)

8. Спиридонова Анастасия Сергеевна (СПО «Единение» СКИ РУК)

9. Тюрина Марина Владимировна (Педагогический отряд «Флэш» АПО МГПУ)

10. Храмушина Дарья Сергеевна (СПО «Единение» СКИ РУК)

11. Яшина Севара Худайкулиевна (СПО «Матрица» МГУ ФМиИТ)

Вожатые-наставники, работающие с постоянными детскими коллективами:

1. Трубенкова Марина Владимировна (педагог-организатор МОУ «СОШ» №3)

Финал пройдет с 8 по 12 декабря, где встретятся 300 активных бойцов со всей страны, чтобы побороться за звание «Лучший вожатый России» и получить возможность поработать во Всероссийских детских центрах «Орленок», «Смена», «Океан» и Международном детском центре «Артек».