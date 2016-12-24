Лучшие IT-компании Мордовии могут получить грант от фонда «Сколково»

Доходный промысел
«Черные рыболовы» добывали в Мордовии стерлядь под прикрытием полицейского
К участию приглашаются компании, заинтересованные во внедрении цифровых технологий и осуществлении цифровой трансформации бизнеса на основе отечественных решений. Победителям «Сколково» окажет содействие в разработке и реализации пилотных проектов в рамках индивидуальной акселерационной программы.
Форма поддержки – предоставление грантов российским организациям, осуществляющим в качестве заказчиков пилотное внедрение отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе цифровых технологий и направленных в том числе на импортозамещение иностранного программного обеспечения и (или) программно-аппаратных комплексов.
Конкурсный отбор проектов осуществляется с учётом приоритетных направлений государственной поддержки. В 2021 году общий объём средств федерального бюджета, предусмотренных на реализацию указанной меры поддержки, составляет 750 миллионов рублей и будет направлен на ускорение цифровой трансформации отраслей. Это будет сделано путем пилотного внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе цифровых технологий, и поддержку разработчиков инновационных ИТ-решений через стимулирование спроса.
Заявки на участие в конкурсном отборе можно подать до 7 ноября.
Подробная информация о конкурсе, требованиях к участникам и критериях отбора проектов размещена на информационном ресурсе Фонда «Сколково»: https://dtech.sk.ru/
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«Черные рыболовы» добывали в Мордовии стерлядь под прикрытием полицейского
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