Работу управляющих компаний Саранска будут оценивать в баллах

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Администрацией Саранска разработана методика оценки работы управляющих компаний. Такое поручение на одном из рабочих совещаний с председателями ТСЖ и советов МКД было дано Главой Мордовии Артёмом Здуновым.

В саранской мэрии отмечают, что работа домоуправлений будет оцениваться в баллах по 13 критериям. В зависимости от набранного количества баллов по итогам квартала управляющая компания разместится в зеленой, жёлтой или красной зонах. Этот «светофор» поможет собственникам при выборе обслуживающей организации для их дома, позволит узнать об «отличниках» и «двоечниках».

Максимальное количество (15 баллов) управляющая компания может набрать за отсутствие жалоб от жителей, за работу без административных наказаний – 10 баллов, за техническую оснащенность – 9.

Порядок составления рейтинга и полный перечень критериев размещены на сайте городского округа Саранск в разделе «Рейтинг управляющих организаций».

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