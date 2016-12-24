«У Мордовии огромный туристический потенциал»

Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с Главой Республики Мордовия Артемом Здуновым. Они обсудили прорывные проекты социально-экономического развития региона.

В частности, был презентован туристический потенциал Мордовии. Вице-премьер отметил, что эта отрасль может стать еще одним драйвером развития экономики.

«В Мордовии есть уникальные места, которые предполагается включить в туристическо-паломнический кластер «Арзамас-Дивеево-Саров», поскольку Саранск-Темников-Санаксарь - это неотъемлемая часть целой цепочки святых мест. Помимо этого, здесь есть уникальные культурные объекты, которые являются местом притяжения для наших туристов. Очевидно, что туристический потенциал здесь огромный. Мы позитивно оцениваем то, что Мордовия одной из первых республик подписала соглашение с корпорацией «Туризм.РФ». Это позволяет получить доступ к различным инструментам национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», которые помогут местному бизнесу активно участвовать в создании такой нужной для туристов инфраструктуры. Соответственно - больше наших граждан смогут получить комфортные и доступные условия, чтобы посетить уникальные культурные, природные места и увидеть все то богатство, которое здесь есть»,- заявил Дмитрий Чернышенко.

Как рассказал Артем Здунов, в регионе началась реализация проекта по созданию кластера «Саранск - Темников – Санаксарь». Это будет маршрут, посвященный легендарному адмиралу Ушакову, причисленному к лику святых. Он станет частью Нижегородского паломническо-туристического кластера «Арзамас-Дивеево-Саров».

«Это ключевая точка роста в развитии туризма в республике на среднесрочную перспективу, - отметил Артём Здунов. - В рамках этого проекта планируется реконструкция Санаксарского монастыря, где покоятся мощи адмирала, создание современного культурно-просветительского комплекса его имени, а также реконструкция и благоустройство исторической застройки города Темников».

«В рамках развития кластера планируется создать или реконструировать порядка 35 объектов туристической и сопутствующей инфраструктуры. Мы рассчитываем, что благодаря этому проекту туристический поток на территорию кластера увеличится с 50 до 250 тысяч человек в год», - подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в присутствии вице-премьера в Доме Республики было подписано соглашение о развитии туристической инфраструктуры между Мордовией и Корпорацией «Туризм.РФ». Подписи под документом поставили генеральный директор Корпорации Сергей Суханов и Глава республики Артём Здунов.

«В ходе мастер-планирования туристических территорий мы оценим качество и количество номерного фонда с тем, чтобы построить комфортные современные туристические объекты именно там, где они востребованы. Новые туристические комплексы помогут удовлетворить растущий спрос. В том, что спрос будет, мы не сомневаемся: уникальные объекты религиозного туризма, финно-угорская этника и развивающийся в Мордовии промышленный туризм точно найдут своего туриста, - рассказал по итогам подписания соглашения Сергей Суханов. – Так, в Темниковском районе будет создан паломнический кластер, связанный с нашим великим полководцем, адмиралом Ф.Ф. Ушаковым. Есть в Мордовии и природные территории, которые очень богаты своими интересными местами».

«В сфере туризма у нас большие резервы для роста, здесь мы пока явно недорабатываем, - подчеркнул Артём Здунов. – То, что теперь мы стали партнерами с Корпорацией «Туризм.РФ», - это огромный прорыв для нас. Тот инструментарий, который нам предложен в рамках подписанного соглашения, позволит вывести отрасль на качественно новый уровень».