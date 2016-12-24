Саранск будет бороться за проведение киберспортивных соревнований «Futurous - игры будущего»

Глава Мордовии Артём Здунов и Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко побывали на площадке Универсального зала, где ознакомились с ходом завершения строительства этого объекта – одного из долгостроев столицы Мордовии.



Вице-премьер отметил, что в июне по поручению Президента России Владимира Путина Правительство выделило более 850 миллионов рублей на завершение строительства арены, возведение которой началось еще в 2010 году.



Арена рассчитана на 7,8 тысяч человек. Сейчас на ней ведутся отделочные работы и пуско-наладка инженерных систем. Готовность объекта сейчас оценивается на 90%. К концу года возведение универсального спортивного зала должно быть завершено.



«Даже малейшее отставание от графика выполнения работ недопустимо. Главе республики поручено взять стройку на личный контроль. После завершения строительства здесь будут проходить региональные и всероссийские соревнования по баскетболу, волейболу, хоккею, мини-футболу, теннису, фигурному катанию и боксу. Сюда планируют переехать около 800 воспитанников спортивных школ олимпийского резерва по художественной гимнастике и фигурному катанию. Комплекс должен стать тем местом, где будут воспитываться новые чемпионы. Также арена должна быть доступна для занятий массовым спортом. Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным поставлена задача, чтобы к 2030 году у нас регулярно занималось спортом 70% жителей страны. Первенство России по фигурному катанию среди юниоров планируется провести в Универсальном зале в январе 2022 года», - сказал Дмитрий Чернышенко.



Дмитрий Чернышенко и Артем Здунов также обсудили развитие в регионе киберспорта. Сейчас в республике создана своя Федерация компьютерного спорта. При поддержке коммерческой компании прошел ряд киберспортивных турниров и сборов команд, в рамках которых тестировалась инфраструктура региона для проведения подобных масштабных мероприятий.



«Отмечу, что у региона большие перспективы по развитию киберспорта. Сотни молодых людей проявляют к нему интерес и уже приняли участие в региональных киберспортивных турнирах. Саранск имеет все шансы побороться за звание города-организатора «Futurous - игры будущего», которые пройдут в 2023 году. Отбор будет вестись на конкурсной основе, итоги подведем в мае следующего года. Одной из площадок проведения Игр в Саранске как раз может стать Универсальный спортивный зал», - подчеркнул Дмитрий Чернышенко.



Предполагается, что Игры будут проходить в 3-4 городах-организаторах на протяжении 9 дней. Участие в них примут 1 500 спортсменов и около 300 тысяч зрителей.



Артем Здунов добавил, что если Игры пройдут в Саранске, то в столице Мордовии также будет организован фестиваль киберспорта и новых профессий «Киберстарт» с совмещенной деловой и развлекательной программой. «Универсальный зал - объект действительно долгожданный. Большое спасибо Президенту страны, что поддержал нас в желании поскорее сделать его доступным для жителей и гостей Мордовии. Это по-настоящему универсальная площадка. Как уже отметил Дмитрий Николаевич, в январе мы планируем провести здесь Первенство России среди юниоров по фигурному катанию на коньках, это отбор на Чемпионат мира. Ранее Саранск не раз принимал соревнования такого уровня, но прежняя площадка устарела и не соответствовала современным требованиям. Универсальный зал – это международный формат и мы постараемся по максимуму задействовать объект для проведения мероприятий самого высокого уровня», - сказал Артём Здунов.